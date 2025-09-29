Александр Сирота отметился автоголом 29 сентября. Украинский футболист сыграл впервые за месяц и сразу помог команде-сопернице, информирует 24 Канал.

Как Сирота забил в собственные ворота в матче против Бешикташа?

Украинец в компенсированное к матчу время срезал мяч в собственные ворота после подачи с углового. Сирота убил всю надежду хозяев хотя бы на ничью, установив окончательный счет встречи – 3:1 в пользу Бешикташа.

Видео автогола Сироты

Это поражение стало для команды украинского легионера уже 5-м в текущем сезоне-2025/2026. Коджаэлиспор с 2 баллами идет на последней 18-й позиции в турнирной таблице Суперлиги. Зато Бешикташ с 12 очками идет 5-м.

Что известно о выступлениях Сироты в Турции?