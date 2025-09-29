Захисник Динамо вперше зіграв за місяць та ефектно відзначився автоголом: прикре відео
- Олександр Сирота забив автогол у матчі проти Бешикташа, що призвело до поразки його команди Коджаеліспор з рахунком 3:1.
- Сирота виступає за Коджаеліспор на правах оренди від Динамо до кінця сезону 2025/2026, зігравши лише 3 матчі в Суперлізі без результативних дій.
У рамках 7-го туру турецької Суперліги-2025/2026 Бешикташ зіграв проти Коджаеліспора. Український захисник Олександр Сирота забив у турецькій першості, але у власні ворота.
Олександр Сирота відзначився автоголом 29 вересня. Український футболіст зіграв вперше за місяць та одразу допоміг команді-суперниці, інформує 24 Канал.
Як Сирота забив у власні ворота в матчі проти Бешикташа?
Українець у компенсований до матчу час зрізав м'яч у власні ворота після подачі з кутового. Сирота вбив усю надію господарів бодай на нічию, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 3:1 на користь Бешикташа.
Відео автогола Сироти
Ця поразка стала для команди українського легіонера вже 5-ю у поточному сезоні-2025/2026. Коджаеліспор із 2 балами йде на останній 18-й позиції у турнірній таблиці Суперліги. Натомість Бешикташ із 12 очками йде 5-м.
Що відомо про виступи Сироти у Туреччині?
- За турецький клуб Сирота виступає на правах оренди до кінця цього сезону-2025/2026, перейшовши 22 серпня 2025-го. Про це повідомляла пресслужба ФК Динамо. Його контракт належить київському Динамо (до 30 червня 2026-го).
- Трансферну вартість захисника оцінюють у 1,3 мільйона євро (дані Transfermarkt).
- Олександр Сирота провів у Суперлізі лише 3 матчі. Результативними діями не відзначався.