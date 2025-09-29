Защитник Динамо впервые сыграл за месяц и эффектно отметился автоголом: досадное видео
- Александр Сирота забил автогол в матче против Бешикташа, что привело к поражению его команды Коджаэлиспор со счетом 3:1.
- Сирота выступает за Коджаэлиспор на правах аренды от Динамо до конца сезона 2025/2026, сыграв всего 3 матча в Суперлиге без результативных действий.
В рамках 7-го тура турецкой Суперлиги-2025/2026 Бешикташ сыграл против Коджаэлиспора. Украинский защитник Александр Сирота забил в турецком первенстве, но в собственные ворота.
Александр Сирота отметился автоголом 29 сентября. Украинский футболист сыграл впервые за месяц и сразу помог команде-сопернице, информирует 24 Канал.
Как Сирота забил в собственные ворота в матче против Бешикташа?
Украинец в компенсированное к матчу время срезал мяч в собственные ворота после подачи с углового. Сирота убил всю надежду хозяев хотя бы на ничью, установив окончательный счет встречи – 3:1 в пользу Бешикташа.
Видео автогола Сироты
Это поражение стало для команды украинского легионера уже 5-м в текущем сезоне-2025/2026. Коджаэлиспор с 2 баллами идет на последней 18-й позиции в турнирной таблице Суперлиги. Зато Бешикташ с 12 очками идет 5-м.
Что известно о выступлениях Сироты в Турции?
- За турецкий клуб Сирота выступает на правах аренды до конца этого сезона-2025/2026, перейдя 22 августа 2025-го. Об этом сообщала пресс-служба ФК Динамо. Его контракт принадлежит киевскому Динамо (до 30 июня 2026-го).
- Трансферную стоимость защитника оценивают в 1,3 миллиона евро (данные Transfermarkt).
- Александр Сирота провел в Суперлиге всего 3 матча. Результативными действиями не отличался.