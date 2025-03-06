Збірна України втратила ключового гравця напередодні важливих матчів Ліги націй із Бельгією

Олександр Тимчик отримав пошкодження напередодні збору національної команди. Гравець Динамо вимушений буде пропустити найближчі ігри киян.

Київське Динамо несеться до чемпіонського титулу в сезоні 2024-2025. Команда Олександра Шовковського у перших матчах цього року перемогла Карпати та зіграла внічию з Ворсклою.

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Важка втрата

Обидві зустрічі повністю провів правий захисник Олександр Тимчик, який є основним у Динамо. Втім, як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт киян, 28-річний гравець отримав травму.

У Тимчика діагностували м'язову травму, через яку гравець пропустить кілька матчів. Олександр не поїхав з командою у Черкаси, де Динамо відіграє проти ЛНЗ.

Також під питанням залишається виклик гравця у збірну України. Головний тренер команди Сергій Ребров ще не оголошував заявку на березневий збір, але вже в кінці наступного тижня збірна почне підготовку до зустрічей із Бельгією в Лізі націй.

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Олександр має у своєму активі 23 зустрічі та один гол у складі національної команди. На Євро-2024 Тимчик був гравцем основи, але восени програв конкуренцію Юхиму Коноплі з Шахтаря.

У поточному сезоні правий захисник відіграв 23 матчі за киян. Саме Динамо впевнено лідирує в чемпіонаті України, випереджаючи Олександрію та Шахтар на 6 та 8 очок відповідно.