"Закрився вдома і пив 3 дні": Усик розповів про свій найгірший спогад

Український боксер Олександр Усик досяг у своїй спортивній кар'єрі максимальних вершин. Але, як у будь-якої людини, в його житті були важкі часи і моменти розпачу.

Найгірша мить для Олександра сталася лише через місяць після того, як він тріумфував на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні. В інтерв'ю Vogue Усик пояснив, чому тоді він упродовж трьох днів не виходив з дому і нетипово для себе топив горе на дні чарки.

Що сталося в житті Усика у 2012 році?

Олександр повернувся з британської столиці у статусі найкращого боксера-аматора планети і золотого олімпійського медаліста. Але свою нагороду він так і не встиг показати найріднішій людині – батькові Олександру. Той помер лише через місяць після перемоги Усика у Лондоні.

Боксер розповів, що медаль він поклав до труни батька. А після звістки про смерть на три дні закрився вдома і пив горілку.

А потім згадав, що в мене є родина. Якби не вони, не знаю, де б я зараз був,

– зізнався Усик.

Як батько допомагав Усику у скруті?

Олександр Усик-старший зробив сину цінний подарунок на 18-річчя. Це був золотий хрест на ланцюгу.

Боксер каже, що саме ця річ рятувала його, коли не вистачало грошей. Коли вдома лишалася остання банка дитячої суміші і кілька підгузків для доньки Лізи, доводилося закладати коштовну прикрасу. А згодом, заробивши десь охоронцем чи водієм, повертати реліквію назад.

При цьому Олександр ніколи не погоджувався на "брудні" способи заробітку, пов'язані з рингом.

Які б скрутні часи не переживав, ніколи не погоджувався програвати. Або виступати за іншу країну,

– сказав Усик.

