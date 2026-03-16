"Закрився вдома і пив 3 дні": Усик розповів про свій найгірший спогад
- Олександр Усик пережив найгірший момент у житті, коли через місяць після перемоги на Олімпіаді-2012 помер його батько, через що він три дні не виходив з дому.
- Усик готується до бою з кікбоксером Ріко Верховеном за титул WBC у травні в Єгипті, і можливо, завершить кар'єру наступного року.
Український боксер Олександр Усик досяг у своїй спортивній кар'єрі максимальних вершин. Але, як у будь-якої людини, в його житті були важкі часи і моменти розпачу.
Найгірша мить для Олександра сталася лише через місяць після того, як він тріумфував на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні. В інтерв'ю Vogue Усик пояснив, чому тоді він упродовж трьох днів не виходив з дому і нетипово для себе топив горе на дні чарки.
Що сталося в житті Усика у 2012 році?
Олександр повернувся з британської столиці у статусі найкращого боксера-аматора планети і золотого олімпійського медаліста. Але свою нагороду він так і не встиг показати найріднішій людині – батькові Олександру. Той помер лише через місяць після перемоги Усика у Лондоні.
Боксер розповів, що медаль він поклав до труни батька. А після звістки про смерть на три дні закрився вдома і пив горілку.
А потім згадав, що в мене є родина. Якби не вони, не знаю, де б я зараз був,
– зізнався Усик.
Як батько допомагав Усику у скруті?
Олександр Усик-старший зробив сину цінний подарунок на 18-річчя. Це був золотий хрест на ланцюгу.
Боксер каже, що саме ця річ рятувала його, коли не вистачало грошей. Коли вдома лишалася остання банка дитячої суміші і кілька підгузків для доньки Лізи, доводилося закладати коштовну прикрасу. А згодом, заробивши десь охоронцем чи водієм, повертати реліквію назад.
При цьому Олександр ніколи не погоджувався на "брудні" способи заробітку, пов'язані з рингом.
Які б скрутні часи не переживав, ніколи не погоджувався програвати. Або виступати за іншу країну,
– сказав Усик.
До якого бою зараз готується Усик?
- Як пише The Guardian, 23 травня Олександр Усик зустрінеться з відомим кікбоксером Ріко Верховеном за лінією захисту титулу WBC.
- Двобій відбудеться у єгипетській Гізі поблизу стародавніх пірамід.
- За словами Усика, він може завершити кар'єру наступного року, а останнім суперником може стати Тайсон Ф'юрі.