"Усі крім Усика вже пізнали поразки": голова Top Rank похвалив українського чемпіона

Боб Арум висловився стосовно ситуації у сучасному боксі. Зокрема, голова Top Rank та впливовий промоутер поділився думками щодо надважкого дивізіону.

Спортивний функціонер вважає, що королівський дивізіон наразі дуже сильним. Адже у хевівейті виступають імениті та потужні боксери, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports Boxing.

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Арум про ситуацію в хевівейті

Боб Арум наголосив, що всі боксери, окрім Олександра Усика, вже зазнавали поразок та знову повернулися. Тому хевівейт на цей час вважається одним з найсильніших дивізіонів.

Що я думаю з приводу дивізіону на поточний момент з Усиком, Дюбуа та Паркером? Надважка вага зараз сильна, тому що крім Усика ці інші бійці вже пізнали гіркоту поразок, але вони повернулися,

– сказав Арум.

Голова Top Rank також виділив Джозефа Паркера. Арум зазначив, що було схоже на те, що кар'єра новозеландця завершена та він ніколи не підніметься на вершину. Проте він знову став топпретендентом.

Ці суперважковаговики такі талановиті й такі великі – не як за старих часів, коли один чи двоє хлопців були справді високими. Зараз вони – як баскетболісти, за ними весело спостерігати. Це хороша ера, – додав голова Top Rank.

Нагадаємо, що наразі у хевівейті очікується одне з найбільших протистоянь року, де Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа. На кону звання абсолютного чемпіона світу.

До слова. Олександр Усик провів сім поєдинків у надважкій вазі. На рахунку українського чемпіона сім перемог і нуль поразок.

Раніше також у команді Олександра Усика натякнули на цікавий бій. Український чемпіон може зустрітись у рингу з американським блогером Джейком Полом, який побив Майка Тайсона.