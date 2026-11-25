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Таке своє рішення він пояснив у інтерв'ю для ютуб-каналу Bet It Drivies Show. Олександр Усик розвиває свій власний промоутерський проєкт Usyk 17 Promotions.

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Що розповів Усик про своє рішення стати промоутером

Усик зазначив, що не кожному боксеру вдається заробляти на цьому виді спорту. Особливо якщо він ще не вийшов на топовий рівень.

Саме тому для мене важливо не лише займатись власними справами, а й допомагати розвивати український бокс, підтримувати талановитих хлопців, які мають великий потенціал, але не отримують достатньо можливостей– зауважив боксер.

Він додав, що сам пройшов цей шлях і добре розуміє, наскільки непросто пробитись нагору. Бокс дав йому дуже багато, і тепер він хоче поділитись набутим досвідом і допомогти наступному поколінню.

Кожен має шанс скористатись цією підтримкою та розвиватись– наголосив український спортсмен.

Головне, за словами Усика, мати бажання працювати. Це допоможе рухатись уперед.

Як Усик описав себе в ролі батька та чоловіка

У цьому ж інтерв'ю Усик розповів, що оцінює себе як батька на 7 із 10. Усе через те, що його часто немає вдома поруч зі своїми дітьми.

А ось описуючи себе як чоловіка, Олександр назвав себе справжнім "каблуком", ба навіть "королем каблуків". Він повністю довіряє своїй дружині, зокрема й дуже багато бізнес-питань.