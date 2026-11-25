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Свое решение он объяснил в интервью для YouTube-канала Bet It Drivies Show. Александр Усик развивает свой собственный промоутерский проект Usyk 17 Promotions.

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Что рассказал Усик о своем решении стать промоутером

Усик отметил, что не каждому боксеру удается зарабатывать на этом виде спорта. Особенно если он еще не вышел на топ-уровень.

Именно поэтому для меня важно не только заниматься собственными делами, но и помогать развивать украинский бокс, поддерживать талантливых ребят, которые обладают большим потенциалом, но не получают достаточно возможностей– отметил боксер.

Он добавил, что сам прошел этот путь и хорошо понимает, насколько непросто пробиться на вершину. Бокс дал ему очень многое, и теперь он хочет поделиться приобретенным опытом и помочь следующему поколению.

У каждого есть шанс воспользоваться этой поддержкой и развиваться– подчеркнул украинский спортсмен.

Главное, по словам Усика, – иметь желание работать. Это поможет двигаться вперед.

Как Усик описал себя в роли отца и мужа

В этом же интервью Усик рассказал, что оценивает себя как отца на 7 из 10. Все потому, что его часто нет дома рядом со своими детьми.

А вот описывая себя как мужа, Александр назвал себя настоящим "каблуком", да даже "королем каблуков". Он полностью доверяет своей жене, в частности и в очень многих бизнес-вопросах.