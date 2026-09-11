Український чемпіон світу у надважкій вазі за останні роки перетворився на одну з головних фінансових зірок світового боксу. Величезні гонорари за титульні бої доповнюють доходи від реклами, партнерств та власного бізнесу, передає 24 Канал.

Бої з Ф'юрі та Дюбуа принесли шалені гроші

Найбільші виплати у кар'єрі Усика припали на період, коли він бився за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

За реванш із Даніелем Дюбуа у липні 2025 року українець, за різними оцінками, отримав близько 132 мільйонів доларів. Ще приблизно 104 мільйони Усик міг заробити за другий поєдинок проти Тайсона Ф'юрі у грудні 2024-го.

Таким чином, лише ці два бої забезпечили боксеру понад 230 мільйонів доларів потенційного доходу. При цьому фінансові умови контрактів не завжди розкриваються офіційно, тому точні цифри можуть відрізнятися.

Не менш прибутковим став і наступний великий поєдинок Усика. За бій проти Верховена у травні українець, за оцінками різних джерел, отримав близько 40 мільйонів доларів, а додаткові бонуси від продажу платних трансляцій могли принести ще близько 7 мільйонів.

Усик заробляє не лише у ринзі

За оцінкою Forbes, у 2025 році доходи Усика від боїв становили близько 100 мільйонів доларів. Це дозволило українцю посісти 11-те місце у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

Загальний розмір статків Усика різні фінансові видання оцінюють приблизно у 200–250 мільйонів доларів. Однак визначити точну суму практично неможливо, оскільки умови багатьох контрактів та інвестицій українця залишаються непублічними.

Крім боксерських гонорарів, чемпіон має доходи від рекламних угод, комерційних партнерств, власного бренду одягу та інших бізнес-проєктів. Саме стрімке зростання виплат за останні поєдинки суттєво збільшило його капітал.

У професійному боксі Усик провів 25 боїв і здобув 25 перемог. Останній поєдинок він завершив технічним нокаутом у 11-му раунді, після чого ухвалив рішення залишити чемпіонські пояси. Нещодавно українці запропонували провести незвичний поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.