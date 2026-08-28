Лише кілька раундів: колишній суперник Усика здивував прогнозом на бій українця проти Вайлдера

Колишній претендент на звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті (до 90,72 кілограма) Тоні Белью висловився про результат імовірного бою Усик – Вайлдер. Британець має чіткого фаворита.

За словами Тоні Белью, цей поєдинок не матиме великої інтриги. Такою думкою експерт поділився у розмові для ютуб-каналу Fight Your Corner.

Що сказав Белью про Усик – Вайлдер

Колишній професійний боксер з Ліверпуля вважає, що Олександр Усик не відчує проблем у поєдинку проти "Бронзового бомбардувальника".

Він може робити, що хоче. Він переміг усіх. Він виконав свою роботу та переміг усіх, я це розумію. Чи хочу я це побачити? Якщо бути реалістом, я хотів би, щоб він просто завершив кар’єру. Зрештою, я буду дивитися бій, але він зупинить Вайлдера за три-чотири раунди,

– сказав Белью.

Зазначимо, що Усик та Белью зустрічались на рингу 10 листопада 2018 року. У своєму останньому бою у крузервейті українець переміг нокаутом у восьмому раунді. Белью після цього завершив кар’єру боксера.

Що відомо про організацію бою Усик – Вайлдер

Протягом останніх місяців у медіа дедалі частіше говорять, що зустріч боксерів може відбутись у США у рамках якогось з вечорів від компанії Zuffa Boxing. Щоправда, авторитетний журналіст Ден Рафаель у липні ставив під сумнів організацію бою.

Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін нещодавно зазначав, що наразі йдуть перемовини з керівником Zuffa Boxing Дейною Вайтом.