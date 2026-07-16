Обговорення деталей потенційного бою між колишнім абсолютним чемпіоном у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) Олександром Усиком та Деонтеєм Вайлдером не здійснюється. Про це повідомив журналіст Ден Рафаель для ютуб-каналу About Boxing.

Що відомо про організацію бою

Нещодавно менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель повідомляв, що його клієнт погодиться на бій проти українця, якщо умови будуть відповідними.

За повідомленням Дена Рафаеля, про підписання контрактів поки мова не йде.

Фінкель сказав, що з ними ще не зв’язувалися. Подивимося, чи зможуть вони організувати бій. І я думаю, що цей суперник має найбільший сенс, тому що Усик і його команда сказали, що хочуть, щоб останні кілька боїв або останній бій відбувся в США,

– сказав Рафаель.

Журналіст додав, що у Сполучених Штатах Усик не знайде суперника відомішого за Деонтея Вайлдера, тож цей бій має сенс.

Що відомо про продовження кар’єри Усика

Сам Олександр нещодавно заявив, що попереду в нього last dance, тобто останній танець. Окрім американського надважковаговика серед імовірних суперників є ще нідерландець Ріко Верховен, який претендує на реванш.

Менш імовірний опонент, росіянин Мурат Гассієв, також розраховує на бій з Олександром. Наразі представник сусідньої країни володіє поясом WBA.