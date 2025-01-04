Промоутер Френк Воррен поділився думкою щодо свого підопічного. Голова Queensberry Promotions виділив перевагу Дюбуа над Усиком, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Nation.

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Воррен про Дюбуа

Френк Воррен підкреслив, що Даніель Дюбуа подорослішав, звернувши увагу на його поведінку. Британський промоутер зазначив, що він зазвичай спокійний та не балакучий, але коли він вийшов і кинув виклик Олександру Усику, то це було спонтанно.

Коли ми після бою Усик – Ф'юрі обговорювали його вчинок, то Дюбуа сказав, що хоче реваншу, хоче бою, жадає помсти. У чому він кращий за Усика? У нього найсильніший удар у надважкій вазі зараз,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Олександр Усик у 2023 році зустрічався з Даніелем Дюбуа в Польщі. Тоді український чемпіон переміг британського супертяжа технічним нокаутом у 9-му раунді.

Реванш Усик – Дюбуа може відбутись на "Вемблі", але не раніше серпня 2024 року, адже українському чемпіону світу потрібен відпочинок після важкий боїв. Також у британця запланований поєдинок на 22 лютого проти Джозефа Паркера.