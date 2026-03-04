Усик йде в президенти: хто ще з боксерів підкорював політику
- Олександр Усик заявив, що планує стати президентом України після завершення кар'єри в боксі.
- Інші відомі боксери, такі як Віталій Кличко, Менні Пак'яо та Ерік Моралес, також обрали політичний шлях після завершення спортивної кар'єри.
Чемпіон світу Олександр Усик заявив, що збирається стати президентом України. Українець далеко не перший у світі боксу, хто на завершення кар'єри в ринзі обрав політичний шлях.
24 Канал пропонує поглянути, хто ще з відомих боксерів змінював рукавички на краватку – і чого їм вдалося досягнути.
Хто з боксерів став політичним діячем?
Очевидно найбільш яскравий приклад для України – це колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Віталій Кличко, який після завершення дуже успішної спортивної кар'єри створив політичну партію, став народним депутатом, а згодом був обраний міським головою Києва, і ось вже 12 років залишається на чолі української столиці. Свого часу Кличка також вважали реальним претендентом на посаду президента України.
Найвідоміший філіппінець – таким епітетом нагороджують боксера Менні Пак'яо, який ставав чемпіоном світу аж у 8 вагових категоріях, а загалом на ринзі провів 16 успішних титульних боїв і брав участь у найбільш очікуваному поєдинку в історії боксу, згідно з оцінкою експертів, – протистоянні із Флойдом Мейвезером.
Як пише Вікіпедія, у 2010 році Пак'яо вирішив обрати політичний шлях і упродовж шести років був представником Сарангані у парламенті, а згодом обрався сенатором від консервативної християнської партії.
У 2021 році Пак'яо оголосив про намір боротися за крісло глави держави, а на президентських виборах 2022 року поступився Бонгбонгу Маркосу.
Мексиканець Ерік Моралес також має чималий послужний список у світі боксу: за даними BoxRec, у нього 52 перемоги на профі-ринзі і титули чемпіона світу у чотирьох вагових категоріях. Моралес навіть перевершив Пак'яо, вигравши 18 титульних двобоїв.
У 2018 році боксер вирішив, що його нове покликання – це робота у парламенті. Тож обрався до мексиканського Конгресу, де брав участь у роботі депутатського комітету з питань спорту.
Що Усик сказав про похід в політику?
- Раніше боксер заперечував намір розпочати політичну кар'єру, стверджуючи, що буде служити на благо своєї країни іншими методами.
- Але в інтерв'ю на ютуб-каналі Андрія Бєднякова Олександр раптово сказав, що після двох років боксування "попрацює на державу", і "не збирається йти на щось менше, ніж президент".