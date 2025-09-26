Подружня пара Олександра та Катерини Усиків є однією з найкрасивіших в українському спорті. Нещодавно вони відзначили важливу дату в сімейному житті.

25 вересня Олександр та Катерина Усики відсвяткували 16-ту річницю шлюбу. Цю подію подружня пара відзначила у Києві, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Катерини Усик.

Як Усики відсвяткували річницю шлюбу?

Дружина абсолютного чемпіона світу Катерина у соціальних мережах поділилася світлинами зі святкової події. Подружжя вирішило відзначити дату в романтичній атмосфері за окремим столиком. Олександр і Катерина були елегантно одягнені. Це все дуже нагадувало романтичне побачення.

"Київське побачення 25.09.25", – підписала святковий допис Катерина Усик.

Олександр і Катерина Усик влаштували романтику / фото з інстаграму дружини боксера

Коли одружилися Катерина і Олександр Усики?

Нагадаємо, що Олександр і Катерина познайомилися під час навчання в школі, де вони навчалися.

Любляча пара узаконила свої стосунки 25 вересня 2009 року у Сімферополі. Олександру на той час було 22 роки, а Катерина була молодша на півтора року.

Якось під час розмови з Раміною Есхакзай Олександр зізнався, що міг залишитися холостяком, якби не зустрів Катерину.

Зараз Катерина і Олександр виховують чотирьох дітей: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла та Марію, яка народилася у січні 2024 року.

Раніше повідомлялося, хто стане наступним суперником Олександра Усика. На бій з українським боксером претендують Джозеф Паркер, Мозес Ітаума, Тайсон Ф'юрі та скандальний блогер Джейк Пол.