Супружеская пара Александра и Екатерины Усиков является одной из самых красивых в украинском спорте. Недавно они отметили важную дату в семейной жизни.

25 сентября Александр и Екатерина Усики отпраздновали 16-ю годовщину брака. Это событие супружеская пара отметила в Киеве, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик.

Как Усики отпраздновали годовщину брака?

Жена абсолютного чемпиона мира Екатерина в социальных сетях поделилась фотографиями с праздничного события. Супруги решили отметить дату в романтической атмосфере за отдельным столиком. Александр и Екатерина были элегантно одеты. Это все очень напоминало романтическое свидание.

"Киевское свидание 25.09.25", – подписала праздничное сообщение Екатерина Усик.

Александр и Екатерина Усик устроили романтику / фото из инстаграма жены боксера

Когда поженились Екатерина и Александр Усики?

Напомним, что Александр и Екатерина познакомились во время учебы в школе, где они учились.

Любящая пара узаконила свои отношения 25 сентября 2009 года в Симферополе. Александру в то время было 22 года, а Екатерина была моложе на полтора года.

Как-то во время разговора с Раминой Эсхакзай Александр признался, что мог остаться холостяком, если бы не встретил Екатерину.

Сейчас Екатерина и Александр воспитывают четверых детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и Марию, которая родилась в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, кто станет следующим соперником Александра Усика. На бой с украинским боксером претендуют Джозеф Паркер, Мозес Итаума, Тайсон Фьюри и скандальный блогер Джейк Пол.