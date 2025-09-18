Одними із таких важливих людей є другі половинки. Жінки боксерів є їх головною підтримкою, які надихають на нові перемоги у ринзі. 24 Канал розповідає про дружин декількох українських боксерів, які заслуговують на вашу увагу.

Катерина Усик

Катерина Усик заслужено відкриває наш список. Кохана Олександра Усика, яка також зробила вагомий внесок у здобуття абсолютного чемпіонства свого чоловіка у хевівейті. Катерина – найпопулярніша дружина не лише серед українських боксерів.

Вона не лише є найсильнішою підтримкою для нашого чемпіона, а й хороша матуся, з якою боксер у спільному шлюбі виховує аж четверо дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію.

Окрім цього всього Катерина ще й має власний бізнес та приділяє багато часу благодійності. Вона організовує благодійні заходи, де збираються величезні суми грошей. Навіть святкуючи власні дні народження кохана боксера примудряється збирати кошти та спрямовувати їх на добрі справи.

Катерина із двома доньками залишається жити в Україні, а її присутність на боях Олександра є обов'язковим ритуалом. Водночас обраниця Олександра розповідала, що не прагне бути медійною. Вона краще буде за спиною зіркового чоловіка, займаючись вихованням дітей та своїми справами.

В інстаграмі за життям Катерини стежать аж 342 тисячі підписників. Там дружина Усика ділиться переважно сімейним контентом і красивими кадрами зі зйомок. Її світлини частенько розбирають на новини українські ЗМІ. У сторіз вона часто викладає відео та фото про війну в Україні.

Златослава Берінчик

Ще однією дружиною українського боксера у нашому списку є кохана Дениса Берінчика, Якщо Усик із Катериною ще із юних років, то Златослава є другою дружиною Берінчика. Від першої дружини у боксера є донька Мадіна.

У 2023-му Златослава народила Денису донечку, яку назвали Аріною. Боксер перебуває зі своєю обраницею у шлюбі. Якщо про Катерину Усик відомо чимало, то дружина Берінчика перебуває у тіні медійного інфопростору. Сам Денис також ретельно приховує своє особисте життя.

На його кохану підписано понад 35 тисяч користувачів в інстаграмі, де вона активно ділиться світлинами з родиною. Також Златослава полюбляє тішити своїх підписників сексуальними світлинами, які точно зацінять прихильники боксу.

Дар'я Гвоздика

Ще менше відомо про дружину Олександра Гвоздика – Дар'ю. Її сторінка в інстаграмі, за якою стежать лише 779 користувачів, є приватною.

У профілі боксера є декілька спільних фото з дружиною, з якою у спільному шлюбі вони виховують троє дітей.

Тетяна Хижняк

У вересні 2021 року Олександр Хижняк офіційно викреслив своє прізвище зі списку холостяків українського спорту. Боксер одружився на своїй коханій Тетяні. Весілля відбулось у Полтаві, звідки родом Олександр.

До цього пара вже була понад чотири роки разом.

Олександр із великим трепетом і любов'ю пише у своїх соцмережах про дружину, яка подарувала йому сина. 1 вересня 2025 року боксер виклав щемливий пост, у якому звернувся до Тетяни.

Моя кохана. Ось уже 4 роки ми танцюємо наш унікальний танець життя – з ніжністю, сміхом, підтримкою й любов’ю. Кожен день із тобою показує мені, яке це щастя – мати тебе поруч. Ти – моя радість, моя опора і найбільший подарунок долі. Дякую тобі за любов, за віру в нас і за те, що робиш мій світ світлішим. Вітаю тебе з нашим днем. Нехай наш танець триває вічно, а попереду чекають ще десятки років щастя, єдності й справжнього кохання. Люблю тебе безмежно,

– писав боксер.

У пари багато спільних фото, на яких із серпня 2024-го з'явився ще й їх син. Сторінка Тетяни в інстаграмі ж закрита. На неї підписано всього лиш 194 користувачі.

Аліна Шелестюк

Аліна Шелестюк – кохана бронзового призера Олімпійських ігор-2012 та колишнього чемпіона світу. Пара разом із 2012 року та мешкає за океаном. У США Аліна працює у модельному бізнесі та водночас тішить своїх підписників красивими світлинами у соцмережах.

За її життям в інстаграмі стежать майже 59 тисяч підписників. Щоправда, кохана боксера не надто активно веде свою сторінку у цій соціальній мережі.

