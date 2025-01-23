Британський проспект назав умову, за якої битиметься з Усиком

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі у реванші залишається непереможеним. Тому чимало боксерів хочуть битись з українським чемпіоном в надії здолати його.

Мозес Ітаума висловився щодо можливого поєдинку з Олександром Усиком. "Новий Майк Тайсон" не проти зустрітись у рингу з Королем хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Ітаума про можливий бій з Усиком

Мозес Ітаума погодився битись з Олександром Усиком. Проте перспективний британський боксер вважає, що українцю не потрібний цей поєдинок.

20-річний спортсмен пояснив, чому він навряд чи зустрінеться у рингу з українським чемпіоном. Ітаума вважає, що Усик багато чого досяг у боксі та заробив купу грошей.

Мозес також назвав за якої умови бій з Олександром може відбутись. Усик має знайти мотивацію, щоб вони провели поєдинок.

Причина, чому він прийме бій зі мною, буде не в грошах, яких у нього більш ніж достатньо. Має бути щось у глибині душі, що мотивує його. Ця людина вже домоглася всього, і якщо чесно, на його місці, я б уже завершив кар'єру,

– сказав Ітаума.

Цікаво, що Мозес Ітаума може побити рекорд Майка Тайсона, який став чемпіоном у віці 20 років та 144 днів. Зазначимо, що британському боксеру 20 років виповнилось 28 грудня 2024 року.