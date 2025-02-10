Неочікувані суперники: з якими боксерами може зустрітись Усик у титульному бою

Олександр Усик відпочиває після перемоги над Тайсоном Ф'юрі у реванші. Проте, якщо український боксер не планує завершувати кар'єру, йому потрібно захищати здобуті чемпіонські пояси.

Серед потенційних суперників Короля хевівейту з'явилось неочікуване ім'я. Наступним опонентом українського чемпіона може стати відомий німецький боксер, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Поповнення у списку опонетнів

22 лютого в аравійському Ер-Ріяді заплановано проведення вечора боксу. У титульному поєдинку у суперважкій вазі китаєць Чжан Чжилей зустрінеться з німецьким бійцем Агітом Кабаєлом.

Переможець бою отримає статус тимчасового чемпіона світу за версією WBC. Таким чином тріумфатор поєдинку зможе побитись з Олександром Усиком, який є повноцінним володарем титулу.

Агіт Кабаєл поділився думками перед боєм з китайським гігантом. Зокрема, німецкий боксер виокремив важливість майбутнього поєдинку проти Чжилея.

Для мене дуже важливо бути на цьому етапі кар'єри. Давно не було топового німецького важкоатлета. Я відчуваю, що все це – визнання моєї важкої роботи з боку Туркі Аль-Шейха,

– сказав Кабаєл.

Німецький боксер підкреслив, що раніше у нього були перемоги, але за ними не послідувало ніякого успіху, але тепер він впевнений, що має досягнути вершини. Кабаєл зазначив, що він був андердогом у багатьох боях, але перемагав.

Нагадаємо, що востаннє Агіт Кабаєл бився у травні 2024 року. Тоді німецький боксер здолав нокаутом у сьомому раунді непереможного кубинця Френка Санчеса.

Чжан Чжилей в останньому поєдинку зустрічався з Деонтеєм Вайлдером у червні минулого року. Китайський гігант переміг американського боксера, завершивши бій достроково у п'ятому раунді.