Експерт назвав дорожню карту для Усика до здобуття статусу абсолюта

Олександр Усик наразі володіє трьома основними чемпіонськими поясам хевівейту з чотирьох. Незабаром через ультиматум Всесвітньої боксерської організації він може втратити один з них.

Його зобов'язали провести захист титулу WBO проти Джозефа Паркера. Якщо ж цього не відбудеться, то українець ще на крок віддалиться від статусу абсолюта.

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Що буде відбуватися в хевівейті найближчим часом

Боксерський аналітик Спенсер Олівер прокоментував цю ситуацію, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT. Він вважає, що Олександр Усик не стане виконувати ультиматум WBO, але матиме шанс об'єднати всі пояси після пріоритетного для себе наступного бою.

"Думаю, що наступним суперником Усика стане Даніель Дюбуа. Вважаю, що українець звільнить титул WBO та зустрінеться з Дюбуа, а потім Паркера підвищать до повноцінного чемпіона.

Після цього Ентоні Джошуа битиметься з Джозефом за титул WBO, а далі переможці битимуться один з одним за звання абсолютного чемпіона. Такий маршрут і дорожня карта, які я бачу", – сказав аналітик.

До слова. Свій останній поєдинок Олександр Усик провів у грудні 2024 року. Він переміг у реванші Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів з однаковим рахунком 116:112.

Нагадаємо, що напередодні український чемпіон уперше прокоментував ультиматум WBO. Він також заявив, що наразі сфокусований на проведенні бою з "Динамітом".