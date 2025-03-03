Усик назвав найкращих боксерів сучасності: чи потрапив до рейтингу Ф'юрі
- Олександр Усик назвав п'ять найкращих боксерів сучасності: Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі і Наоя Іноуе.
- Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа, перемовини щодо якого ще тривають.
Український боксер Олександр Усик назвав п'ять найкращих боксерів сучасності. Він назвав і своїх колишніх суперників.
В останніх двох боях Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі. В обох протистояннях судді віддали перевагу українському боксеру.
Читайте також Ексчемпіон світу назвав боксера, який здолає Усика
Яких боксерів виділив Усик
Український боксер назвав п'ять найкращих представників боксу у світі, пише 24 канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.
Теренс Кроуфорд – він номер один у боксі. Другий – Сауль Альварес, третій – Ентоні Джошуа, далі йдуть Тайсон Ф'юрі та Наоя Іноуе,
– сказав Олександр Усик.
Нагадаємо. Олександр Усик після реваншу з Тайсоном Ф'юрі погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа, однак перемовини щодо поєдинку ще тривають.
Відзначимо, що Даніель Дюбуа мав 22 лютого захистити титул у бою проти Джозефа Паркера, однак протистояння не відбулося через хворобу британця.