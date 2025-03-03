Усик назвав найкращих боксерів сучасності: чи потрапив до рейтингу Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик назвав п'ять найкращих боксерів сучасності. Він назвав і своїх колишніх суперників.

В останніх двох боях Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі. В обох протистояннях судді віддали перевагу українському боксеру.

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Яких боксерів виділив Усик

Український боксер назвав п'ять найкращих представників боксу у світі, пише 24 канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.

Теренс Кроуфорд – він номер один у боксі. Другий – Сауль Альварес, третій – Ентоні Джошуа, далі йдуть Тайсон Ф'юрі та Наоя Іноуе,

– сказав Олександр Усик.

Нагадаємо. Олександр Усик після реваншу з Тайсоном Ф'юрі погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа, однак перемовини щодо поєдинку ще тривають.

Відзначимо, що Даніель Дюбуа мав 22 лютого захистити титул у бою проти Джозефа Паркера, однак протистояння не відбулося через хворобу британця.