"Маофі чи як його": Усик назвав ім'я свого спадкоємця у хевівейті

Олександр Усик близький до завершення кар'єри. Українському чемпіону нічого більше доводити, адже переміг багатьох іменитих суперників та став асболютним чемпіоном світу.

Усик з огляду на свій досвід висловився щодо молодого покоління сучасних боксерів. Олександр назвав ім'я наступного Короля хевівейту, після того, як він покине бокс, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Хто буде наступником Усика

Олександр Усик виділив британського проспекта Мозеса Ітауму. Український боксер вважає, що 20-річний талановитий юнак має велике майбутнє у професійному ринзі.

На його думку, Ітаума стане наступним чемпіоном світу. А згодом Мозес взагалі підкорить увесь дивізіон надважкої ваги.

Як оцього хлопця звати? Маофі чи як його? Ітаума. Мозес Ітаума. Я думаю, що він чудовий боєць. Молодий. 20 років, так? Я думаю, що у нього велике майбутнє,

– сказав Усик.

Зазначимо, що Мозес Ітаума провів 11 боїв, з яких 9 завершились достроково. Наразі британський проспект володіє титулом WBO Inter-Continental.

Востаннє Ітаума з'являвся у рингу у грудні 2024 року. Тоді британець переміг нокаутом 34-річного австралійця Демсі Маккіна.