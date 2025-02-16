Усик учитывая свой опыт высказался относительно молодого поколения современных боксеров. Александр назвал имя следующего Короля хевивейта, после того, как он покинет бокс, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кто будет преемником Усика

Александр Усик выделил британского проспекта Мозеса Итауму. Украинский боксер считает, что 20-летний талантливый юноша имеет большое будущее в профессиональном ринге.

По его мнению, Итаума станет следующим чемпионом мира. А потом Мозес вообще покорит весь дивизион супертяжелого веса.

Как зовут этого парня? Маофи или как его там? Итаума. Мозес Итаума. Я думаю, что он отличный боец. Молодой. 20 лет, да? Я думаю, что у него большое будущее,

– сказал Усик.

Отметим, что Мозес Итаума провел 11 боев, из которых 9 завершились досрочно. Сейчас британский проспект владеет титулом WBO Inter-Continental.

Последний раз Итаума появлялся в ринге в декабре 2024 года. Тогда британец победил нокаутом 34-летнего австралийца Демси Маккина.