Напередодні цієї події Олександр Усик поділився своїми футбольними уподобаннями. Він відповів на запитання, за який клуб англійської Прем'єр-ліги хотів би зіграти, якби була така можливість.

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Ф'юрі й Усик на одній футбольній хвилі

Українець обрав Манчестер Юнайтед, фанатом якого є Тайсон Ф'юрі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports. Він заявив, що якби не майбутній бій, то з задоволенням повболівав би за команду Аморіма в компанії "Циганського короля" у найближчому дербі та дав свій прогноз на нього.

"Якби в мене був вибір, я б пограв за Манчестер Юнайтед. Це моя команда. 15 грудня буде їхній матч з Манчестер Сіті. Ф'юрі – фанат МЮ, ми обидва підтримуватимемо команду.

Думаю, Манчестер Юнайтед виграє, але Манчестер Сіті має хороших гравців і хорошого тренера. Якби не бій, то ми могли б з Тайсоном піти в паб, випити пива, а потім пограти в гольф. Без проблем", – сказав Усик.

До слова. Манчестерське дербі відбудеться 15 грудня на "Етіхаді". Зустріч розпочнеться о 18:30.

Зазначимо, що наразі обидва боксери вже закінчили свої тренувальні табори. Напередодні Олександр Усик прибув до Саудівської Аравії, де відбудеться довгоочікуваний реванш зірок хевівейту.