Козак та Агент 47: як створюють неймовірні образи Усика

Олександр Усик – не лише один з найкращих боксерів за всю історію, але й ікона стилю. Яскраві вбрання українця з національним колоритом викликають вау-ефект завжди – як на офіційних заходах, так і під час виходу в ринг.

Відома українська дизайнерка Ельвіра Гасанова поділилася секретом, як її бренд шиє одяг для спортсмена. Виявляється, усе доводиться робити фактично без примірок, розповіла Гасанова в інтерв'ю на ютубі AVE Маруся.

Дивіться також "Він ще з такими не бився": зірка боксу спрогнозував Усику першу поразку в кар'єрі

Як роблять знамениті костюми Олександра Усика?

Розробниця легендарних образів Усика Ельвіра Гасанова зізналася, що мірки з боксера вдається зняти дуже рідко – через щільний графік Олександра. Іноді він може заїхати до ательє, якщо розуміє, що сильно схуд чи набрав вагу, але частіше дизайнерка вдається до іншого способу визначити потрібні параметри.

Примірок в нас фактично немає. Є наш водій на ім'я Андрій. Він за зростом такий самий, але менший, звичайно, за об'ємом. Тому ми все міряємо на Андрія. Десь там все має бути так само. Ще ніколи не помилялися, все сідало чудово,

– розповіла Гасанова.

Водій Андрій, вочевидь, має справді видатні антропометричні дані: за інформацією порталу BoxRec, зріст Олександра Усика складає 191 сантиметр, а розмах рук – майже 2 метри.

Які образи приміряв на себе Олександр Усик?

Один з найбільш пам'ятних костюмів Усика від Гасанової – бордовий піджак із золотою вишивкою, яка формує зображення двох котів. Його він вдяг на битву поглядів із Тайсоном Ф'юрі перед другим двобоєм.



Олександр Усик у бордовому костюмі / фото з інстаграму

А перед протистоянням з Ф'юрі за абсолюта Олександр виблискував білим вбрання з контрастною чорною вишивкою.



Олександр Усик у білому костюмі / фото Elle

Шикарно вдається Олександру перевтілюватися і у персонажів з історії чи масової культури. Ось таким Гетьманом він виходив у ринг проти Тайсона:



Усик в образі гетьмана / фото з інстаграму

А на один з офіційних заходів став Агентом 47 – майстерним найманим вбивцею із серії ігор Hitman та однойменного фільму.



Олександр Усик в образі Хітмена / фото з інстаграму

Довідка. Олександр Усик провів на профі-ринзі 24 поєдинки, всі переможні, 15 з них нокаутом. Тричі абсолютний чемпіон світу у двох різних вагових категоріях.