Усик припинив спілкуватися з промоутером, який супроводжував його найбільші успіхи

У 2025 році боксерську спільноту шокувала новина про припинення співпраці між чемпіоном світу Олександром Усиком та його промоутером Олександром Красюком. Попри відсутність гучного публічного скандалу, справа обернулась зіпсованими відносинами.

Красюка запитали, як давно він востаннє говорив з бійцем, якого 12 років вів до вершини хевівейту. Відповідь стала холодним душем, пише 24 Канал.

Що відбувається між Усиком і Красюком

Виявилося, що попри постійні коментарі, пов'язані з кар'єрою Олександра Усика, його запланованим заключним боєм, дружбою Усика з Ентоні Джошуа та проблемами у тренувальному таборі, сам Олександр Красюк не має постійного контакту з боксером.

Промоутер визнав, що взагалі не розмовляв з Усиком ось вже кілька місяців.

Чому Усик і Красюк припинили співпрацю

Відхід Красюка з команди Усика у 2025 році просто перед боєм з Даніелем Дюбуа був несподіваним, але мирним: жодна зі сторін не була помічена в тому, щоб поливати іншу брудом.

Але сам промоутер говорив, що був рішуче проти реваншу з Дюбуа, бо вважав його невиправданим з точки зору грошей і ризику. Даніель – небезпечний боксер, а Олександр отримав за другу перемогу над ним набагато менше, ніж принесли йому поєдинки з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

До того ж, Красюк вважав, що Усик вже досяг усього можливого у хевівейті і має вчасно зупинитися, що не зруйнувати свій спортивний спадок.

Зрештою промоутер також критично відгукувався про оточення Олександра Усика, в якому нібито є люди, зацікавлені у продовженні кар'єри боксера виключно заради власного заробітку.