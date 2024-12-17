Під час інтерв'ю для Mail Sport Boxing чемпіону світу передали лист від українського солдата, інформує 24 Канал. Олександр Усик не став чекати й одразу його відкрив.

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Важливий зв'язок між військовими та спортсменом

Він уважно прочитав усе, що було написано. Після цього боксер подякував воїну за підтримку, заявивши, що такі повідомлення є для нього великим стимулом:

Це дає мені додаткову мотивацію. Я дуже вдячний Олександру та нашим українським воїнам, які підтримують мою країну та борються за її захист. Я роблю це для них.

Реакція Усика на лист від воїна: дивіться відео (з 7:39)

До слова. Олександр Усик регулярно відвідує українських воїнів у шпиталях і на передовій. Він донатить значні суми на Сили оборони, а також запрошує чималу кількість військових на свої бої.

Нагадаємо, що на кону реваншу Усик – Ф'юрі стоятимуть три основні чемпіонські пояси – WBA, WBC та WBO. В Україні офіційним транслятором бою буде медіасервіс Megogo.