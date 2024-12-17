Напередодні в нього відбулася телефонна конференція з майбутніми суперниками. У ній саудівець здивував боксерську спільноту відкритою підтримкою "Циганського короля", повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Туркі Аль аш-Шейха.

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Неприхована підтримка Ф'юрі

Голова Головного управління розваг Саудівської Аравії заявив, що хоче побачити перемогу Тайсона Ф'юрі в реванші проти Олександра Усика. Він закликав британця нокаутувати українського непереможного чемпіона.

Будь ласка, Тайсоне, заверши справу, зроби це! В тебе було багато помилок у першому бою. Тепер ти знаєш свої помилки. Тепер Усику буде складно. Тайсоне, не роби помилок знову, як в шостому раунді. Коли матимеш шанс – то заверши справу, нокаутуй Усика,

– сказав Туркі.

Зазначимо, що Туркі, ймовірно, відкрито "топить" за Тайсона Ф'юрі через бажання провести трилогію, а для цього рахунок між Усиком і Ф'юрі має стати 1:1 за перемогами. Проте глядачі в коментарях засудили його за таку позицію, зокрема, і за кепкування над українцем.

Довідка. Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Загальний гонорар боксерів складатиме 190 мільйонів доларів, з яких більшу частину отримає український боєць.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик розповів про свої плани після другої битви. Він не відмовився від ідеї повернутися у крузервейт.