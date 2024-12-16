Чемпіон світу у хевівейті зазначив, що планує змінити вагову категорію. Спортсмен має наміри повернутись у до виступів у крузервейті, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports Boxing.

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Плани Усика на майбутнє

Олександр Усик розповів, що хотів би стати абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Адже перед тим як виступати у хевівейті український боксер вже вигравав усі титули в крузервейті.

Так, я спробую,

– сказав Усик.

Довідка. У 2018 році Олександр Усик став абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Український боксер здолав росіянина Мурата Гассієва.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Усик здолав Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном вперше у надважкій вазі вперше за 25 років. Пізніше, українець віддав титул IBF, який здобув Даніель Дюбуа у поєдинку із Ентоні Джошуа.