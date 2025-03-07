Титулований боксер відвідує позиції на фронті, підтримує поранених військових у госпіталях та допомагає фінансово. Також Олександр Усик люб'язно погоджується на пропозиції участі в офіційних заходах в Україні, які присвячені українським воїнам.

До теми Про Усика, перегони FPV-дронів і реабілітацію через спорт: розмова з підполковником ГУР Савенком

Усик всіляко підтримує військових

Підполковник ГУР Андрій Савенко в ексклюзивно інтерв'ю 24 Каналу розповів про приїзд Усика на змагання у столиці. Відзначимо, що Савенко щорічно організовує турніри у пам'ять про загиблих воїнів. Віцепрезидент Всеукраїнської федерації рукопашного бою зізнався, що був вражений ставленням боксера до своїх земляків.

Савенко із посмішкою згадав, як Усик не відмовив жодній людині у селфі чи автографі.

Через його приїзд на арені почався справжній колапс. Його з усіх сторін обступили учасники змагань, аби зробити селфі чи взяти автограф в одного із найкращих боксерів в історії. Однак Усик не втік від своїх фанів, а люб'язно з кожним зробив фото та залишив автограф. Напевно, цього дня він зробив мільйон світлин із фанатами. Мені дуже сподобалось його відношення до людей, він показав себе зі сторони справжнього чемпіона. Дуже проста людина, тому великий йому респект,

– розповів Савенко.

Відзначимо, що Андрій Савенко неодноразово заявляв, що хотів би бачити українських спортсменів на передовій. Підполковник зауважив, що його критика щодо спортсменів не стосується Олександра Усика. Савенко заявив, що боксер дійсно підіймає прапор на світовому рівні та паралельно дуже сильно допомагає армії.