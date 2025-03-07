Титулованный боксер посещает позиции на фронте, поддерживает раненых военных в госпиталях и помогает финансово. Также Александр Усик любезно соглашается на предложения участия в официальных мероприятиях в Украине, посвященных украинским воинам.

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Усик всячески поддерживает военных

Подполковник ГУР Андрей Савенко в эксклюзивно интервью 24 Каналу рассказал о приезде Усика на соревнования в столице. Отметим, что Савенко ежегодно организует турниры в память о погибших воинах. Вице-президент Всеукраинской федерации рукопашного боя признался, что был поражен отношением боксера к своим землякам.

Савенко с улыбкой вспомнил, как Усик не отказал ни одному человеку в селфи или автографе.

Из-за его приезда на арене начался настоящий коллапс. Его со всех сторон обступили участники соревнований, чтобы сделать селфи или взять автограф у одного из лучших боксеров в истории. Однако Усик не убежал от своих фанов, а любезно с каждым сделал фото и оставил автограф. Наверное, этого дня он сделал миллион фотографий с фанатами. Мне очень понравилось его отношение к людям, он показал себя со стороны настоящего чемпиона. Очень простой человек, поэтому большой ему респект,

– рассказал Савенко.

Отметим, что Андрей Савенко неоднократно заявлял, что хотел бы видеть украинских спортсменов на передовой. Подполковник заметил, что его критика в отношении спортсменов не касается Александра Усика. Савенко заявил, что боксер действительно поднимает флаг на мировом уровне и параллельно очень сильно помогает армии.