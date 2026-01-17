Чемпіон світу з нагоди свята поділився архівними кадрами з дитинства. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Усика.

Яким фото поділився Усик?

Український боксер у інстаграмі опублікував унікальний кадр із дитинства разом зі своїми батьками. На фото можна побачити немовля на руках у батька, а поруч із ними стоїть мама Олександра.

Усик залишив підпис до світлини, подякувавши своїй мамі за життя. Також спортсмен згадав і про батька.

Мамо, дякую за своє життя. Тато шокований, що ми тут,

– написав боксер.

Усик поділився архівним кадром з дитинства / Фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що Усик планує у наступному поєдинку битися з Деонтеєм Вайлдером. Раніше він в інтерв'ю Ready to Fight відверто зізнався, чому має наміри провести бій з американським супертяжем.

"У "великій трійці" були Джошуа, Ф’юрі та Вайлдер. Джошуа я побив два рази, Ф’юрі побив два рази, лишився один небитий – Вайлдер", – поділився боксер.

Що відомо про батьків Усика?