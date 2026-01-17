Чемпіон світу з нагоди свята поділився архівними кадрами з дитинства. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Усика.
Яким фото поділився Усик?
Український боксер у інстаграмі опублікував унікальний кадр із дитинства разом зі своїми батьками. На фото можна побачити немовля на руках у батька, а поруч із ними стоїть мама Олександра.
Усик залишив підпис до світлини, подякувавши своїй мамі за життя. Також спортсмен згадав і про батька.
Мамо, дякую за своє життя. Тато шокований, що ми тут,
– написав боксер.
Усик поділився архівним кадром з дитинства / Фото з інстаграму боксера
Нагадаємо, що Усик планує у наступному поєдинку битися з Деонтеєм Вайлдером. Раніше він в інтерв'ю Ready to Fight відверто зізнався, чому має наміри провести бій з американським супертяжем.
"У "великій трійці" були Джошуа, Ф’юрі та Вайлдер. Джошуа я побив два рази, Ф’юрі побив два рази, лишився один небитий – Вайлдер", – поділився боксер.
Що відомо про батьків Усика?
Батько Усика Олександр служив в армії СРСР та двічі брав участь у війні в Афганістані. Пізніше тато чемпіона світу працював охоронцем на будівництві.
Із мамою майбутньої зірки боксу Надією він познайомився у 1984 році. Тоді вона навчалася у Сімферополі.
Зрештою батько привів Усика у бокс та допоміг йому досягти висот. Однак він не зміг побачити найбільші успіхи сина у ринзі – тато спортсмена помер у 2012 році, у якому боксер став олімпійським чемпіоном.
Мама чемпіона світу Надія проживає у Риботині на Чернігівщині. Там же і похований батько "Короля хевівейту".