Чемпион мира по случаю праздника поделился архивными кадрами из детства. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Усика.
Каким фото поделился Усик?
Украинский боксер в инстаграме опубликовал уникальный кадр из детства вместе со своими родителями. На фото можно увидеть младенца на руках у отца, а рядом с ними стоит мама Александра.
Усик оставил подпись к фотографии, поблагодарив свою маму за жизнь. Также спортсмен вспомнил и об отце.
Мама, спасибо за свою жизнь. Папа шокирован, что мы здесь,
– написал боксер.
Усик поделился архивным кадром из детства / Фото из инстаграма боксера
Напомним, что Усик планирует в следующем поединке драться с Деонтеем Уайлдером. Ранее он в интервью Ready to Fight откровенно признался, почему намерен провести бой с американским супертяжеловесом.
"В "большой тройке" были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа я побил два раза, Фьюри побил два раза, остался один небитый – Уайлдер", – поделился боксер.
Что известно о родителях Усика?
Отец Усика Александр служил в армии СССР и дважды участвовал в войне в Афганистане. Позже папа чемпиона мира работал охранником на стройке.
С мамой будущей звезды бокса Надеждой он познакомился в 1984 году. Тогда она училась в Симферополе.
В конце концов отец привел Усика в бокс и помог ему достичь высот. Однако он не смог увидеть наибольшие успехи сына в ринге – папа спортсмена умер в 2012 году, в котором боксер стал олимпийским чемпионом.
Мама чемпиона мира Надежда проживает в Рыботине на Черниговщине. Там же и похоронен отец "Короля хевивейта".