Чемпион мира по случаю праздника поделился архивными кадрами из детства. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Усика.

Каким фото поделился Усик?

Украинский боксер в инстаграме опубликовал уникальный кадр из детства вместе со своими родителями. На фото можно увидеть младенца на руках у отца, а рядом с ними стоит мама Александра.

Усик оставил подпись к фотографии, поблагодарив свою маму за жизнь. Также спортсмен вспомнил и об отце.

Мама, спасибо за свою жизнь. Папа шокирован, что мы здесь,

– написал боксер.

Усик поделился архивным кадром из детства / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что Усик планирует в следующем поединке драться с Деонтеем Уайлдером. Ранее он в интервью Ready to Fight откровенно признался, почему намерен провести бой с американским супертяжеловесом.

"В "большой тройке" были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа я побил два раза, Фьюри побил два раза, остался один небитый – Уайлдер", – поделился боксер.

Что известно о родителях Усика?