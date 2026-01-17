Прежде чем стать непобедимой легендой и кумиром для миллионов людей по всему миру, Александр Усик прошел непростой путь. 24 Канал предлагает взглянуть на интересные и неизвестные страницы биографии боксера.

Как в детстве Усик оказался на грани жизни и смерти?

В возрасте 8-9 лет будущий спортсмен перенес испытание, которое закалило его на всю дальнейшую жизнь. Как рассказал Александр блогеру Славе Демину, он заболел двусторонней пневмонией, переходящей в туберкулез. 320 дней маленький Саша провел в Черниговском тубдиспансере.

Я там научился плести из капельниц. А еще именно там начал общаться с Богом. Хотя раньше ходил в церковь пару раз с бабушкой. Родители были более советского воспитания, они особо не были верующими. Мне отец подарил молитвослов, и я начал говорить с Богом, как ребенок может, своими словами,

– вспоминал Усик.

С этого времени Александр приобрел набожность, которая стала одной из определяющих черт его характера и поступков. Он говорил, что благодарит Бога за то, что выжил.



Почему Усик не стал футболистом?

Александр не стремился к карьере в боксе: как и многие его сверстники, в школьные годы он мечтал стать известным футболистом. Усик занимался в школе симферопольской Таврии, играл за детскую команду.

Любимое занятие пришлось бросить из-за финансовых проблем родителей. Футбол требовал дорогостоящей экипировки, нужно было платить за участие в турнирах. Бокс оказался дешевле и доступнее – поэтому Усик пошел в зал. Сделал он это по спортивным меркам довольно поздно, аж в 15-летнем возрасте.

Желание Александра быть профессиональным футболистом в конце концов все же воплотились в жизнь – но уже после того, как его имя узнал весь мир.

Летом 2023 года футбольный клуб Полесье объявил о подписании с Усиком контракта. В команде он получил свой любимый 17-ый игровой номер. На уровне УПЛ Александр так и не дебютировал, но еще раньше выступил на товарищеском турнире Winter Cup.



Какую научную степень имеет Александр Усик?

В 2025 году Александр неожиданно добавил ко всем своим титулам тот, что требовал не ловкости в ринге и мощных ударов, а изучения источников и применения научных методов. Усик защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Как пишет Укринформ, Усик исследовал правовое обеспечение сотрудничества в сфере физической культуры и спорта. Ему была присуждена степень доктора философии по праву.

Как в Польше Усик едва не попал в тюрьму?

В сентябре 2024 года боксер оказался в эпицентре скандала, который имел дипломатические последствия.

В аэропорту Кракова на борт самолета не пустили лицо, сопровождавшее Александра. Усик отказался лететь сам, а также не хотел покидать зону отправлений. Сотрудники авиакомпании по процедуре вызвали правоохранителей, боксера задержали.

В ситуацию вмешались народный депутат Жан Беленюк и Президент Украины Владимир Зеленский. Как писал Корреспондент, глава государства заявил, что возмущен таким отношением поляков к гражданину и чемпиону и поручил дипломатам защитить права украинца.

В конце концов Усика быстро отпустили, а сам он прокомментировал инцидент в соцсетях, иронично отдав должное полицейским.

Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро разрешилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии,

– написал Александр.

Почему Усик всюду использует число 17?

Дело не только в том, что это день его рождения, а скорее в личности того, кто также появился на свет именно 17 января.

В 1942 году в штате Кентукки в этот день родился Кассиус Марселлус Клей-младший, которого весь мир будет знать как Мухаммеда Али. Для Усика американский боксер – настоящий кумир и образец.



Символично, что именно Александр стал первым в истории обладателем Трофея Мухаммеда Али, когда в 2018 году выиграл Мировую серию бокса и завоевал первое свое звание абсолютного чемпиона мира.