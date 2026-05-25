"Я дивлюсь на це як на клініку": Усик відреагував на чутки про космічний гонорар

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик прокоментував чутки щодо бою з Ріко Верховеном. Український боксер висловився про інформацію стосовно свого ймовірного гонорару за поєдинок із нідерландським кікбоксером.

Нідерландське видання De Volkskrant раніше повідомляло, що українець міг би заробити близько 100 мільйонів доларів за цей поєдинок. Йшлося про потенційну суму гонорару, яку він міг отримати за участь у бою.

Дивіться також Що відомо про Верховена, якому ледь не програв Усик

Що Усик сказав про свій гонорар у бою з Верховеном?

Усик зазначив, що його дивує обговорення сум гонорарів та припущення щодо їхніх розмірів. За його словами, він не розуміє, звідки можуть з'являтися такі цифри, хоча визнав, що якби подібний гонорар справді існував, це було б позитивно.

Також боксер емоційно висловився про суспільну увагу до грошей і порівняння доходів, підкресливши, що люди часто активно рахують чужі заробітки, але не завжди відкрито говорять про власні.

Дивує, коли рахують мої гонорари… Я, як людина, яка трохи вивчає бізнес, не можу зрозуміти, звідки взяти 100 мільйонів… Всі ми рахуємо чуже і дуже сильно ховаємо своє,

– сказав Усик.

Наприкінці Усик підсумував, що звичка рахувати чужі статки та ховати власні нагадує йому "клініку".

Я дивлюсь на це все як на клініку,

– резюмував боксер.

Як завершився бій Усика?

Бій між Усиком і "королем кікбоксингу" Верховеном, що відбувся 23 травня в єгипетській Гізі на фоні пірамід, завершився достроковою перемогою українського боксера, технічним нокаутом у 11-му раунді.

Цей поєдинок став одним із найскладніших і найнапруженіших у кар'єрі Усика, адже він був за крок від своєї першої поразки на професійному рингу. Верховен, для якого це був лише другий виступ у класичному боксі, від самого початку нав'язав супернику високий темп і перехопив ініціативу.

У чемпіонських раундах у кікбоксера почала відчутно накопичуватися втома. Наприкінці 11-го раунду Усик різко додав у темпі та потужним прямим ударом відправив суперника в важкий нокдаун. Верховен зумів підвестися, однак українець одразу пішов у наступ. За мить до фінального гонгу рефері Марк Лайсон зупинив поєдинок, зафіксувавши технічний нокаут.