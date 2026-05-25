Усик провів дуель поглядів з наступним суперником

Після перемоги над Ріко Верховеном Олександр Усик зустрівся віч-на-віч з Агітом Кабаєлом. Німецький претендент прямо на рингу кинув виклик українському чемпіону.

Після завершення вечора боксу в Єгипті увага фанатів миттєво переключилася на потенційний наступний бій Усика. Кабаєл не став чекати офіційних заяв і публічно звернувся до українця перед тисячами глядачів, передає 24 Канал.

Дивіться також "Краще некрасиво перемогти, ніж красиво програти": Усик відповів хейтерам після бою з Верховеном

Як відбулася дуель поглядів Усика та Кабаєла?

Одразу після перемоги Олександра Усика над Ріко Верховеном на ринг піднявся Агіт Кабаєл. Німець провів із українцем напружену дуель поглядів та закликав організувати очний поєдинок у Німеччині.

Кабаєл заявив, що вся Німеччина чекає на цей бій, а також наголосив на великій кількості українських фанатів у країні. Усик у відповідь дав зрозуміти, що не проти такого протистояння.

Усик та Кабаєл провели дуель поглядів: дивіться відео

Бій Усик – Кабаєл може відбутися вже цього року

За інформацією інсайдерів, організатор великих боксерських шоу Туркі Аль-Шейх зацікавлений у проведенні поєдинку між Усиком та Кабаєлом. Попередньо бій можуть організувати в Німеччині.

Однак спочатку Туркі пропонує Усику провести реванш з Ріко Верховеном у Нідерландах.

Кабаєл є офіційним претендентом на пояс WBC, яким володіє українець. Команда німця вже давно наполягає на титульному шансі, а сам боксер неодноразово публічно викликав Усика на поєдинок.

Хто такий Агіт Кабаєл?

Агіт Кабаєл – непереможний німецький супертяж із рекордом без поразок. Він став тимчасовим чемпіоном WBC після перемоги над Чжаном Чжілеєм та закріпився серед головних претендентів у дивізіоні.

33-річний боксер відомий агресивним стилем та серією дострокових перемог. У Німеччині Кабаєла вважають одним із найнебезпечніших суперників для Усика, а його команда навіть погрожувала судом через затримку титульного бою.