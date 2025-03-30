Зміна караулу: Усик зворушливо провів час із сином в Іспанії

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик відпочиває після двобою з Тайсоном Ф'юрі. Зірковий спортсмен має змогу більше уваги приділити своїй сім'ї.

Олександр Усик прилетів до Іспанії, де проживають його діти. Сім'я боксера виїхала з України після початку повномасштабної війни, пише 24 Канал.

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Сімейна ідилія Усиків

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі у своєму інстаграмі опублікував нові сімейні фото. На милих світлинах Усик проводить часом разом зі своїм молодшим сином Михайлом.

Зірковий боксер разом з сином прогулявся по узбережжю моря. Одну з фотографій Усик назвав: "Зміна караулу". Цілком можливо, що син теж в майбутньому стане спортсменом.

Фото Усика з сином Михайлом в Іспанії / фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що в Олександра та його дружини Катерини четверо дітей: 15-річна Єлизавета, 11-річний Кирило, 10-річний Михайло та однорічна Марія.

Сини Усика в Іспанії займаються дзюдо та навіть брали участь в місцевих змаганнях. До початку повномасштабної війни старший син Усика Кирило навчався у футбольній академії Лівого Берега.

До слова, Олександр Усик планує провести ще два поєдинки у професійному боксі. Проте він не збирається залишати спорт. Цілком ймовірно, що Усик проведе бій епатажним блогером Джейком Полом. Цікаво, що він може відбутися за правилами ММА.