Чемпіонство Усика завершилось: чи зміг українець побити рекорди Кличка і Луїса

Олександр Усик вперше за багато років не має статусу чемпіона світу з боксу. Українець не зазнав жодної поразки у ринзі і безперервно зберігав за собою принаймні три пояси у хевівейті з часу першого їхнього здобуття.

Суперечки серед фанів боксу щодо того, хто з українців найвеличніший – Олександр Усик чи Володимир Кличко – точитимуться вічно. 24 Канал пропонує поглянути суто на статистичні моменти.

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Чи зміг Усик перевершити рекорд за тривалістю чемпіонства?

У хевівейті Олександр володів титулами із вересня 2021 року – саме тоді відбувся його бій у ролі претендента проти Ентоні Джошуа, в якому українець відібрав у британця пояси IBF, IBO і WBO.

Таким чином Усик був чемпіоном приблизно 4 роки та 9 місяців. За цим показником він увійшов тільки до топ-10 надважкого дивізіону.

Рекордсменом тут є Джо Луїс, який був найкращим на планеті у хевівейті безперервно понад 11 років і 8 місяців. Щоправда було це у сиву давнину, у 30-40-і роки минулого століття.

Володимир Кличко посідає почесне друге місце, він був чемпіоном поспіль 9 років і 7 місяців.

Але якщо рахувати загальний термін чемпіонства, незалежно від того, переривалось вони чи ні, то Володимир Кличко – абсолютний рекордсмен. Він володів поясами загалом 12 років, чого не вдавалося жодному іншому важковаговику.

Які рекорди належать Усику?

Хай навіть зазіхнути на рекорд Кличка і Луїса Усику не вдалося, він має і власні досягнення, на які доводиться рівнятися всім іншим.

Наприклад, він найшвидше став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті – для цього йому знадобилися лише 15 боїв.

До того ж, він перший в історії абсолютний чемпіон у хевівейті в епоху чотирьох поясів – попередні володарі цього титулу мали виграти на один пояс менше.