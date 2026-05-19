Усик і Верховен провели дуель поглядів на фоні пірамід

Олександр Усик та Ріко Верховен влаштували ефектну дуель поглядів біля єгипетських пірамід. Український чемпіон поділився атмосферними кадрами у соцмережах.

Перед головною спортивною подією травня боксери прибули до Єгипту, де продовжують підігрівати інтерес до поєдинку. Фотосесія на фоні пірамід уже викликала бурхливу реакцію фанатів у мережі, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про дуель поглядів Усика та Верховена?

Український супертяж опублікував серію світлин разом із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у мережі Х. Суперники позували на тлі знаменитих пірамід, а також провели традиційну дуель поглядів.

У соцмережах уболівальники відразу почали активно обговорювати наближення майбутнього поєдинку між двома важковаговиками. Атмосферні кадри швидко розлетілися мережею та набрали тисячі вподобайок.

Чого очікувати від поєдинку Усика та Верховена?

Майбутній бій Олександра Усика проти нідерландського короля кікбоксингу Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня у підніжжя єгипетських пірамід у Гізі, є одним із найнезвичайніших поєдинків в сучасній історії важкої ваги.

Попри те, що Верховен понад одинадцять років домінував у промоушені GLORY і є справжньою машиною у кікбоксингу, в класичному боксі він залишається новачком із мінімальним досвідом. Boxing News розглядають цей бій як суворе випробування для нідерландця: Усик діятиме у своєму фірмовому стилі, розриваючи дистанцію за допомогою блискавичного футворку, постійної зміни кутів атаки та виснажливого джебу.

DAZN News пише, що для Усика цей поєдинок є свідомим кроком у бік медійних шоу, що раніше успішно практикували його головні суперники – Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Від Верховена очікують спроб нав'язати силову гру, використовуючи свої значні габарити та потужний прямий удар правою з дальньої дистанції, щоб створити сенсацію. Проте більшість експертів та букмекерів сходяться на думці, що феноменальна аматорська школа Усика, його досвід проти топових боксерів планети та неймовірний рівень IQ у ринзі стануть нездоланним бар'єром для кікбоксера.

Легендарний український тренер з боксу Дмитро Сосновський вважає, що у Верховена немає шансів проти Усика.