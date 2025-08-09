Мені не дозволяли цього робити, – Усик зізнався, чий стиль боксу копіював на початку кар'єри
- Олександр Усик зізнався, що на початку кар'єри копіював стиль легендарного британського боксера Насіма Хамеда, що не подобалося його тренерам.
- Насім Хамед провів 37 боїв на професійному рівні, здобувши 36 перемог, з яких 31 нокаутом.
Олександр Усик напередодні переписав історію боксу. Він став першим триразовим абсолютним чемпіоном світу після перемоги над Даніелем Дюбуа.
Наразі він є прикладом та орієнтиром для великої кількості юних спортсменів. Український боєць розповів, на кого сам рівнявся, коли робив перші кроки в боксі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
На кого рівнявся Усик?
Олександр Усик розповів, що був боксер, чий стиль ведення бою йому дуже подобався. Він намагався копіювати рухи легендарного британця, але тренери були не в захваті від цього.
"Коли я був аматором, то копіював рухи Насіма Хамеда. Але через це в залі був постійний тиск, бо мені не дозволяли цього робити.
Тренери казали, що це виглядає так, ніби я втрачаю концентрацію та зосередженість, ніби я втрачаю контроль. Але я продовжував це робити", – розповів Усик.
Довідка. Насім Хамед завершив кар'єру у 2002 році. На професійному рівні він провів 37 боїв, у яких здобув 36 перемог (31 нокаутом).
Нагадаємо, що раніше тренер Тайсона Ф'юрі назвав головну особливість Олександра Усика, завдяки якій українець досягнув неймовірного успіху в боксі.