Усик вийшов з важливою заявою до світу

Олександр Усик, схоже, знає, яким буде його майбутнє. Український боксер зробив на це публічний натяк.

Боксерський світ перебуває у передчутті розвитку майбутньої частини кар’єри Олександра Усика. Інтригує певними натяками про це й сам боксер, який залишив повідомлення у власному інстаграмі.

Що Усик написав про себе

Олександр Усик наразі не має офіційної дати бою, суперника та навіть вагової категорії, у якій продовжить свій спортивний шлях.

Щоправда, схоже, що українець знає трохи більше за інших.

Я пройшов довгий шлях, але мені ще так багато треба зробити,

– написав Олександр.

Нагадаємо, що у жовтні інсайдер і журналіст журналу The Ring Майк Коппінджер повідомив нові деталі щодо завершального етапу в кар'єрі непереможного Усика.

Що відомо про плани Усика

За інформацією Коппінджера, у планах українського спортсмена відразу два поєдинки – ще одна зустріч з Тайсоном Ф'юрі та бій проти американця Давіда Бенавідеса. Як стверджує джерело, поєдинок з Ф'юрі може відбутися за умови, що "Циганський король" у грудні здолає Ентоні Джошуа.

Нещодавно росіянин Арсланбек Махмудов запропонував Олександру Усику разом "дати газу". Український боксер не став підтримувати розмову російською та коротко відповів англійською.