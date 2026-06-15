Під час заходу у США, присвяченого наслідкам російської агресії та питанням безпеки, у боксера запитали, як він оцінює діяльність президента Володимира Зеленського. Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF відповів на ютуб-каналі Independent Women, що не має права судити дії глави держави.

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Що сказав Усик про Зеленського?

Свою позицію спортсмен пояснив тим, що фокусується виключно на спорті, а останні три місяці провів у тренувальному таборі перед травневим поєдинком в Єгипті.

Я як колишній військовий знаю ситуацію, що відбувається тільки в моєму колі або стосується моїх близьких, друзів чи людей, які боронять сьогодні Україну. Тобто я не можу ніяк судити роботу президента, тому що я не є політиком... Я займаюся спортивною стороною,

– наголосив Усик.

Окремо боксер відреагував на заяви про нібито обмеження свободи слова в Україні. Він підкреслив, що такі тези активно просуває Росія, тоді як реальний стан справ демонструє протилежне. За словами Усика, менталітет українців взагалі унеможливлює утиски свободи.

Мені здається, Україна – одна із тих країн, де свобода слова якраз іде на повну. Ви розумієте, українці такі люди: якщо їм щось не подобається в козаку, якого поставили чи вибрали, вони й натовкти йому можуть,

– підсумував чемпіон.

Що відомо про візит Усика до США?

Чемпіон світу у надважкій вазі здійснив візит до США, центральною подією якого стала його офіційна зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

Поїздка Усика збіглася в часі з підготовкою до історичного турніру зі змішаних єдиноборств UFC Freedom 250, який провели на Південній галявині Білого дому з нагоди майбутнього 250-річчя незалежності США та дня народження Дональда Трампа (14 червня). Українського боксера запросили відвідати цей масштабний захід.