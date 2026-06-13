"Я жив у пропаганді": Усик після зустрічі з Трампом відверто розповів про російську мову

У Вашингтоні чемпіон світу з боксу Олександр Усик взяв участь у роботі саміту на тему ворогів Америки. Український спортсмен розповів про те, як Росія вплинула на його життя.

Усик визнав, що вплив російських наративів в Україні був дуже сильним, і сам він теж його зазнав. Під час свого виступу він порівняв українців з американцями.

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Що сказав Усик про пропаганду і російську мову?

За словами Олександра, три речі сформували його характер як людини – Бог, родина і народ. Він вважає, що українці схожі на громадян США у тому, що люблять свою родину і люблять розвиватися, а також хочуть, щоб "до нас ніхто не ліз", а якщо лізуть – то "нехай начуваються".

Я жив багато років в пропаганді, і вона теж зі мною гралася. Я людина, яка спілкувалася більшість свого життя російською мовою. І коли були питання, чому я розмовляю російською, а не українською, я думав: "Яка різниця? Ну, ми ж один одного розуміємо",

– визнав Олександр Усик.

Тепер боксер розуміє, що "мова – це твоя ідентичність, це твоя зброя і це те, що робить тебе тим, ким ти є". Він також наголосив, що українці є добрими людьми, які хочуть працювати, жити і радіти, а той, хто хоче заважати цьому життю, має за це поплатитися.

Про що Усик говорив з Трампом?

Олександр не розповідав ні під час заходу для американськох аудиторії, ні українській чи світовій пресі зміст своєї розмови в Овальному кабінеті Білого дому з президентом США Дональдом Трампом. За інформацією журналістів, зустріч спортсмена та політика тривала довше, ніж передбачав розклад глави держави, що є свідченням зацікавлення Трампа темами, які порушив Усик.