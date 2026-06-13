Усик признал, что влияние российских нарративов в Украине было очень сильным, и он сам тоже подвергся ему. Во время своего выступления он сравнил украинцев с американцами.

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Что сказал Усик о пропаганде и русском языке?

По словам Александра, три вещи сформировали его характер как человека – Бог, семья и народ. Он считает, что украинцы похожи на граждан США в том, что любят свою семью и любят развиваться, а также хотят, чтобы "к нам никто не лез", а если лезут – то "пусть начуются".

Я жил много лет в пропаганде, и она тоже со мной играла. Я человек, который большую часть своей жизни общался на русском языке. И когда задавали вопросы, почему я говорю по-русски, а не по-украински, я думал: "Какая разница? Ну, мы же друг друга понимаем",

– признался Александр Усик.

Теперь боксер понимает, что "язык – это твоя идентичность, это твое оружие и это то, что делает тебя тем, кем ты есть". Он также подчеркнул, что украинцы – добрые люди, которые хотят работать, жить и радоваться, а тот, кто хочет мешать этой жизни, должен за это поплатиться.

О чем Усик говорил с Трампом?

Александр не рассказывал ни во время мероприятия для аудитории, ни прессе о содержании своего разговора в Овальном кабинете Белого дома с президентом США Дональдом Трампом. По информации журналистов, встреча спортсмена и политика длилась дольше, чем предусматривал график главы государства, что свидетельствует о заинтересованности Трампа в темах, затронутых Усиком.