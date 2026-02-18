Дзвінок від "президента Польщі": російські пранкери Вован і Лексус розіграли Усика

Російські провладні блогери Володимир "Вован" Кузнєцов і Олексій "Лексус" Столяров стверджують, що змогли телефоном розіграти українського боксера Олександра Усика. У розмові з чемпіоном світу вони представилися президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Пранкери, близькі до російських пропагандистів, Кремля та ФСБ оприлюднили у телеграмі відео, на якому спілкуються з чоловіком, схожим на Усика та одягненим у спортивну форму житомирського Полісся. Говорити на 100%, що такий дзвінок справді відбувся, неможливо, адже могли бути використані ШІ-технології.

Що Усик нібито обговорював з російськими пранкерами?

Спершу розмова, яка велася англійською мовою, стосувалася спорту, але потім пранкери почали ставити Усику питання про ситуацію в Україні й політику.

Боксер нібито розповів співрозмовнику, якого вважав Каролем Навроцьким, що викликана російськими обстрілами енергетична криза – це "повний хаос", а Президент Володимир Зеленський "мав би робити більше".

Про главу держави Усик також сказав, що він бачиться з ним доволі часто, але не вважає своїм другом.

Щодо власного бажання стати президентом України, боксер відповів "можливо" та додав, що це залежить від Божої волі та Божого послання.

Усик також назвав корупцію великою проблемою для держави та різко закликав тих, хто шкодить країні, "йти геть". Він також засудив "гоніння на віру" та сказав, що не потрібно "розділяти людей".

На питання про те, чи вважає він Степана Бандеру героєм, Олександр Усик чи хтось на нього схожий відповів заперечно, підкресливши, що для нього "герої це мама та тато, а також ті, хто бореться за країну".

Як російські пранкери втручаються у спорт?