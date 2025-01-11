"Прийме рішення після лютневих боїв": стало відомо, яку кількість поєдинків планує провести Усик
Майбутнє Олександра Усика після другої перемоги над Тайсоном Ф'юрі залишалось під питанням. Адже українському чемпіону немає більше чого доводити, він вже вписав своє ім'я в історію боксу.
Туркі Аль аш-Шейх висловився щодо продовження кар'єри Усика. Керівник Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії розповів про майбутнє українського боксера.
Читайте також "Голодний боєць": відомий аналітик розповів, як можна перемогти Усика
Чи продовжить кар'єру Усик?
Туркі Аль аш-Шейх зазначив, що Олександр Усик прийме рішення щодо наступного бою після вечора боксу, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді, повідомляє 24 канал із посиланням на Froch On Fighting.
Функціонер розповів, що Усик не планує завершувати кар'єру. Український чемпіон проведе ще, як мінімум один або два поєдинки у професійному ринзі.
Керівник Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії поміркував над наступним суперником Олександра Усика. Туркі Аль аш-Шейх вважає, що буде Даніель Дюбуа.
Думаю, Дюбуа заслуговує на реванш із ним. Це може бути бій за абсолютне чемпіонство. Востаннє, коли я бачив Усика, він сказав мені, що ще битиметься, але рішення ухвалить після лютневих боїв. Він сказав, що хоче провести ще принаймні один або два поєдинки,
– розповів Туркі Аль аш-Шейх.
Зазначимо, що Даніель Дюбуа проведе бій з Джозефом Паркером 22 лютого. Британський боксер захищатиме титул чемпіона світу за версією IBF.
Нагадаємо, що Дюбуа після перемоги Усика над Ф'юрі кинув виклик Олександру з наміром провести реванш. Український чемпіон попросив Туркі Аль аш-Шейха провести бій з британським суперважковаговиком.