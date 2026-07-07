Усик сенсаційно втратив звання найкращого боксера світу

Український чемпіон тривалий час вважався головним боксером планети після своїх історичних перемог у надважкій вазі. Однак свіже оновлення престижного рейтингу принесло несподівану зміну на вершині.

Олександр Усик більше не очолює рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Авторитетне британське видання The Independent віддало перше місце іншому чемпіону.

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Хто змістив Усика з першого місця?

Новим лідером рейтингу став японський чемпіон Наоя Іноуе. Найбільшою несподіванкою стало те, що Олександр Усик опустився з першого на друге місце. Третю сходинку посів американець Шакур Стівенсон.

До десятки також увійшли Джессі Родрігес, Дмитро Бівол, Артур Бетербієв, Девін Хейні, Девід Бенавідес, Сауль "Канело" Альварес та Дзунто Накатані.

У поясненні журналісти зазначили, що після завершення кар'єри Теренса Кроуфорда саме Усик очолив рейтинг P4P. Проте останні виступи Іноуе змусили редакцію переглянути розташування боксерів і віддати першу позицію японцю.

Чому Усик втратив лідерство?

У The Independent нагадали, що Усик є олімпійським чемпіоном, колишнім абсолютним чемпіоном світу у крузервейті та абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. Видання відзначило його перемоги над Ентоні Джошуа, Даніелем Дюбуа та дві звитяги над Тайсоном Ф'юрі, які закріпили за українцем статус одного з найвидатніших боксерів сучасності.

Водночас журналісти звернули увагу на останній поєдинок українця проти кікбоксера Ріко Верхувена. Попри перемогу нокаутом, виступ Усика вони назвали не надто переконливим, що стало одним із факторів втрати першої сходинки.

Вирішальним аргументом на користь Іноуе, за версією видання, стала його блискуча форма. Японець незадовго до оновлення рейтингу здобув гучну перемогу над співвітчизником Дзунто Накатані, після чого редакція визнала саме його найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.