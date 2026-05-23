"Піраміди збудував Бог": Усик видав дивну заяву перед боєм у Єгипті

Олександр Усик здивував фанатів несподіваною заявою про єгипетські піраміди. Український чемпіон пояснив, кому приписує створення одного з чудес світу.

Напередодні поєдинку проти Ріко Верховена в Єгипті український боксер знову опинився в центрі уваги. Цього разу не через тренування чи дуель поглядів, а через свої роздуми про історію та віру, передає ютуб-канал Boxing King Media.

Дивіться також "Мені вже набридло": Туркі Аль аш-Шейх кинув у бік Усика різку заяву

Що сказав Усик про походження пірамід?

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі поділився думками про знамениті єгипетські піраміди. Олександра Усика запитали, хто, на його думку, побудував піраміди в Єгипті. Український супертяж відповів максимально лаконічно та несподівано.

Послухай, я думаю, це зробив Бог. Так, не прибульці. Я взагалі не вірю в прибульців. Люди – ось хто насправді прибульці, розумієш. Я думаю, це збудував Бог, ангели... Тому що для людей це просто неможливо. А для Бога – окей, що завгодно,

– сказав Усик.

Усик готується до великого шоу в Єгипті

Наразі Олександр Усик перебуває в Єгипті, де готується до гучного бою проти чемпіона світу з кікбоксингу Ріко Верховена. Поєдинок стане однією з найобговорюваніших подій у світі єдиноборств цього року.

Українець активно привертає увагу до майбутнього шоу не лише спортивною формою, а й яскравими висловлюваннями. Раніше Усик уже неодноразово говорив про свою віру та духовні погляди в інтерв'ю.