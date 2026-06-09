Найвпливовіші люди у спорті: Усик опинився поруч з другом Путіна та фанаткою Лукашенка

Олександр Усик отримав ще одне визнання за межами рингу. Українського чемпіона включили до рейтингу TIME100 Sports, куди потрапили найвпливовіші люди світового спорту.

Останніми роками Усик не лише домінує у надважкій вазі, а й став одним із найвідоміших спортивних голосів України у світі. Тепер його внесок відзначили й у рейтингу TIME, повідомляє сайт видання.

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З ким Усик опинився в одній категорії?

Український боксер потрапив до категорії "Лідери". Разом з Усиком в цій номінації опинилися перша ракетка світу з Білорусі Аріна Сабаленко, яка є прихильницею Олександра Лукашенка, а також президент ФІФА Джанні Інфантіно, якого називають другом Володимира Путіна.

До цього ж переліку потрапили зірковий американський баскетболіст Стефан Каррі, італійський гонщик Формули-1 Кімі Антонеллі, а також інші спортсмени та функціонери.

Унікальне досягнення українця

TIME відзначив не лише спортивні успіхи українця, а й його глобальний вплив на розвиток боксу та популяризацію України у світі.

Усик походить зі скромного середовища в Україні, де в дитинстві продавав морозиво, абрикоси та персики, а також доглядав за худобою на сімейній фермі. Він почав займатися боксом у 15 років, виграв олімпійське золото на Іграх 2012 року в Лондоні та став символом українського опору перед обличчям вторгнення Росії у 2022 році,

– повідомило видання.

Автори рейтингу нагадали, що на початку війни український чемпіон взяв до рук зброю у складі батальйону територіальної оборони в Києві. Фонд Усика допоміг придбати військову техніку та засоби зв'язку, а також доставити гуманітарну допомогу. Він також пожертвував кошти на відбудову багатоквартирного будинку в Україні та забезпечення лікарняних генераторів.