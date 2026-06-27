Більше не чемпіон: усе про пояси, від яких відмовився Олександр Усик

26 червня Олександр Усик шокував боксерську громадськість заявою про відмову від усіх чемпіонських поясів, які йому належали. Українець раніше вже робив титул WBO вакантним, але ніколи не ухвалював настільки радикального рішення.

24 Канал пояснює, які пояси звільнив Усик, чи продовжує він бути чемпіоном, та що тепер відбуватиметься у нажважкому дивізіоні.

Дивіться також Німецький боксер, який претендував на бій з Усиком, висловився про його рішення щодо титулів

Які титули залишилися без чемпіона після відмови Усика?

Перш за все Усик більше не є чемпіоном WBC – найбільш лояльної до нього організації, яка єдина погодилася вважати бій з Ріко Верховеном чемпіонським і таким чином відтермінувала обов'язковий захист проти тимчасового чемпіона і претендента Агіта Кабаєла.

Але саме WBC фактично підштовхнула Усика до рішення позбутися всіх поясів, адже змушувала його до 30 червня домовитися з німцем про бій.

Тепер організація має право оголосити Кабаєла повноцінним чемпіоном без бою, якщо ухвалить саме таке рішення. Або ж німецький непереможний боксер обере собі суперника, щоб повноцінно стати чемпіоном на рингу. Цікаво, що в рейтингу першим номером йде ніхто інший як Тайсон Ф'юрі.

За лінією титулу IBF на Усика міг претендувати кубинець Френк Санчес, який в андекарді "Слави у Гізі" побив американця Річарда Торреса.

Але у Санчеса вистачатиме конкурентів: близько до поясу Мозес Ітаума, Філіп Хргович і навіть новоспечений друг Олександра Усика Ентоні Джошуа. Українець, до речі, прогнозував, що у 2027 році саме Джошуа стане абсолютним чемпіоном світу.

Зрештою пояс WBA ризикує опинитися в російських руках. Мурат Гассієв невдовзі битиметься з французом Тоні Йокою, і цей поєдинок планувався як сутичка за тимчасове чемпіонство. Але тепер його статус можуть підвищити до суперчемпіонства, що раніше належало Усику. Гидко, що вечір боксу ще й запланований у Москві.

Чи залишається Олександр Усик чемпіоном світу?

Насправді Олександр відмовився лише від тих титулів, які керуються великими боксерськими міжнародними організаціями.

А от пояс за версією популярного журналу The Ring залишається в українця. Тож принаймні формально називати його й надалі чемпіоном світу у хевівейті не буде помилкою.