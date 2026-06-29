Директор команди Усика пояснив, навіщо чемпіон віддав усі свої пояси

Рішення Олександра Усика відмовитися від чемпіонства за усіма версіями міжнародних боксерських організацій для багатьох стало шоком. Проте в оточенні українця цьому знаходять чітке і аргументоване пояснення.

Директор команди Усика Сергій Лапін озвучив одразу кілька причин, чому чемпіон більше не женеться за титулами. За його словами, після 25 боїв Усика на профі-ринзі настав час для іншого підходу, пише 24 Канал.

Дивіться також Я не завершую кар'єру: попереду ще щонайменше один великий бій, – Усик

Чому Усик добровільно відмовився від трьох поясів?

За словами Лапіна в інтерв'ю Sky Sports, перш за все Олександр Усик залишив пояси для того, щоб самостійно вирішувати, яким буде останній розділ його кар'єри, а не дозволяти це робити обставинам чи організаціям, які призначають обов'язкові захисти титулів.

Ще одне бажання Усика – щоб у надважкій вазі могли себе проявити нові чемпіони, сприяючи розвитку спорту. Українець "вдихнув нове життя" у дивізіон.

Зрештою Олександр вже досяг практично всього у боксі, вписав своє ім'я в історію як тричі абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях. Тож тепер він повністю заслужив самостійно вирішувати, коли і як він проведе останній бій і попрощається з рингом. Команда Усика вважає за потрібне "рухатися крок за кроком".

Хто може стати суперником Усика в останньому бою?

Олександр чітко два зрозуміти, що його рішення залишити пояси не означає негайне завершення кар'єри. У нього залишається "останній танець".

За чутками, наразі є два найбільш імовірні варіанти наступного поєдинку для українця. Це може бути реванш проти Ріко Верховена, в якому зацікавлений голова управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх.

Або ж Олександр закриє давній гештальт щодо бою з американцем Деонтеєм Вайлдером, остаточно посоромивши критиків, які говорили, що Усик може побити Ф'юрі і Джошуа, але не здатен протистояти такому панчеру як "Бронзовий бомбардувальник".